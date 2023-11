Fußball-Testspiel: Deutschland gegen Österreich • Wieder müssen Fußball-Fans zittern: Nach der bitteren 3:2-Pleite beim Freundschaftsspiel gegen die Türkei tritt die deutsche Nationalmannschaft heute in Wien gegen Österreich an. Trotz allgemeiner Verunsicherung gab sich Bundestrainer Julian Nagelsmann vorab kämpferisch: " Wir müssen uns den Flow erarbeiten und dürfen nicht in die Opferrolle kommen, dann wird sich das Blatt wieder wenden" , sagte er. Nach dem 2:3 gegen die Türkei habe er der Mannschaft umgehend ihre Defizite per Videoanalyse vorgeführt.

Wetter in NRW

Kalt und trüb, aber auch Sonne • Der Dienstag startet neblig und kalt. Doch dann soll es besser werden: Nach Schauern und Regen am Vormittag lockert der Himmel zunächst im Münsterland auf, auch die Sonne könnte sich zeigen. Nachmittags dann nur noch selten Schauer, die sich zum Abend in die Eifel und das Siegerland zurückziehen. Dabei bleibt es bei 6 bis 10 Grad kalt. Durch leichten Wind aus Nord- bis Nordostwind wird es am Nachmittag sogar noch etwas kälter.