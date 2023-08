Annalena Baerbock

Außenministerin Baerbock sitzt wegen Flugzeugpanne in Abu Dhabi fest • Gestern war die Grünen-Politikerin zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi aufgebrochen. Nach dem Auftanken in Abu Dhabi ging es zunächst planmäßig weiter. Kurze Zeit später musste das Flugzeug wegen mechanischer Probleme nach Abu Dhabi zurückfliegen. Nun wird nach neuen Optionen für den Weiterflug gesucht. Es ist nicht Baerbocks erste Flugzeug-Panne: Erst Mitte Mai war die Außenministerin wegen eines Reifenschadens an ihrem Regierungs-Airbus in Doha im Wüsten-Emirat Katar gestrandet.

Eingestürzte Brücke Morandi in Genua

Jahrestag des Brückeneinsturzes von Genua • Am 14. August 2018 ist um 11.36 Uhr ein Fahrbahnabschnitt der Stadtautobahnbrücke im italienischen Genua eingestürzt. Er riss Autos und Lastwagen mit sich und begrub Dutzende Häuser unter sich. 43 Menschen starben, zahlreiche weitere wurden verletzt, rund 600 verloren ihr Zuhause. Fünf Jahre später wird nun an das verheerende Unglück erinnert. Wie schon in den vergangenen Jahren ertönen zum Zeitpunkt des Unglücks Schiffssirenen im Hafen, dazu läuten die Glocken aller Kirchen im Erzbistum Genua.

Offenbar mehr Gewalttaten an Bahnhöfen • Laut Bild-Zeitung gibt es in zahlreichen Bahnhöfen in Deutschland mehr Gewalt. Das gehe aus einem Dokument der Bundespolizei hervor. Danach gebe es im Vergleich zu 2019 rund 28 Prozent mehr Gewalttaten. Gegenüber dem Jahr 2021 - als es wegen Corona deutlich weniger Bahnreisende gab - betrage der Anstieg sogar gut 38 Prozent. Betroffen seien vor allem die Hauptbahnhöfe von Hamburg, Hannover und Nürnberg sowie von Frankfurt/Main, Berlin, Köln, München, Dortmund, Leipzig und Düsseldorf. Mehr Gewalttaten verzeichne die Bundespolizei während der Zeit des 9-Euro-Tickets, abends und an Wochenenden.

Das Wetter in NRW

In der Eifel könnte es heute auch Schauer geben

Im Laufe des Tages Schauer möglich • Am Vormittag ist es überall locker oder gering bewölkt mit sonnigen Abschnitten und trocken. Am Nachmittag ändert sich zunächst wenig, im weiteren Verlauf sind jedoch vor allem von der Eifel über die Kölner Bucht und das Bergische Land und Hochsauerland bis zur Warburger Börde einige Schauer oder Gewitter möglich, während es am Niederrhein und nördlich der Ruhr kaum Schauer gibt. Die Temperaturen erreichen 25 bis 28 Grad.