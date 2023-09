Mehr Schlagzeilen

Sorge vor Cholera-Ausbruch in Libyen • In der libyschen Stadt Darna ist durch die katastrophalen Überschwemmungen das Trinkwasser teilweise verschmutzt worden, durch Leichen, Tierkadaver und Müll. Nach Medienberichten sollen bereits mehrere Kinder erkrankt sein. Internationale Helfer berichten von chaotischen Zuständen. Allein in Darna sollen bis zu 20.000 Menschen ums Leben gekommen sein.

Lange Haftstrafen für Brüssel-Attentäter • In Belgien ist der Prozess um die Terror-Anschläge in Brüssel im März 2016 zu Ende gegangen. Ein Gericht verhängte lange Haftstrafen für die angeklagten Islamisten. Sie waren schon im Sommer schuldig gesprochen worden. Bei den Anschlägen hatten sie mit Bomben am Flughafen und in einer U-Bahnstation in Brüssel 35 Menschen getötet.