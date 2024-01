Handball-EM: Deutschland verpasst Finale • Die deutschen Handballer haben bei ihrer Heim-EM in Köln das Endspiel verpasst. Am Abend verloren sie das Halbfinale gegen den amtierenden Weltmeister Dänemark mit 26 zu 29. Dänemark spielt morgen im Finale gegen Frankreich. Die deutsche Mannschaft trifft im Spiel um Platz drei auf Schweden. Mit einem Sieg kann Deutschland sich direkt für die Olympischen Sommerspiele in Paris qualifizieren.

Islamismus an Schulen - Was tun? • Von Schulen in NRW sind seit 2019 sechs Fälle von Bedrohungen mit islamistischem Hintergrund gemeldet werden. Das teilte das NRW -Schulministerium auf WDR -Anfrage mit. Hintergrund sind die jüngst bekannt gewordenen islamistischen Vorfälle an einer Gesamtschule in Neuss. Schüler sollen andere bedrängt und unter anderem eine Geschlechtertrennung im Unterricht gefordert haben. Eltern und Pädagogen fordern mehr Unterstützung durch Schulpsychologen und Sozialarbeiter. Das NRW -Schulministerium will Lehrkräfte unterstützen, etwa durch Webinare.