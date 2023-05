Nachrichten aus NRW

Lebensretter für generelles Badeverbot im Rhein: Nach dem tragischen Badeunfall am Rhein in Bornheim, wird wieder der Ruf nach einem grundsätzlichen Badeverbot lauter. Obwohl es lebensgefährlich ist, in dem strömungsreichen Fluss zu schwimmen, ist das Baden nur an bestimmten Stellen verboten. Einzig Duisburg hat bislang ein generelles Verbot ausgesprochen und droht mit Bußgeldern. Am Pfingstmontag waren ein Vater und sein siebenjähriger Sohn im Rhein ertrunken. Nach mehr als einer Stunde wurden sie im Wasser gefunden. Sie konnten beide nicht schwimmen.