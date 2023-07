Geburt im Bus - Vorwürfe gegen Busfahrer • Nachdem eine Frau in einem Linienbus in Essen ein Kind zur Welt gebracht hatte, hat ein Freund der Familie schwere Vorwürfe gegen den Busfahrer erhoben. Der Mann soll sich geweigert haben, einen Rettungswagen zu rufen und anzuhalten, als bei der Frau die Fruchtblase platzte. Er sei bis zum Bahnhof in Steele weitergefahren, habe dort eine Zigarettenpause gemacht, die Türen des Busses geöffnet und so den Blick auf die gebärende Frau ermöglicht. Zu den Vorfällen hat sich die Ruhrbahn bisher nicht geäußert, aber die Geburt im Bus bestätigt.

Verdacht auf Blaualgen am Möhnesee • Der Kreis Soest hat gestern Abend mitgeteilt, dass am Möhnesee der Verdacht auf Blaualgen besteht. Deswegen wurden Wasserproben genommen. Betroffen ist ein Uferabschnitt an der Seetreppe in Möhnesee-Körbecke. Dort wurden Warnschilder aufgestellt. Blaualgen sind Bakterien, die insbesondere bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, bei Kleinkindern und Schwangeren zu Übelkeit, Durchfall und Erbrechen sowie Fieber und Atemwegserkrankungen führen können.

Casting für Monster im Freizeitpark in Bottrop • Im Moviepark in Bottrop werden heute Abend Monster gecastet: Menschen, die im Herbst rund um Halloween in dem Freizeitpark als "Erschrecker" arbeiten wollen. Ob als Horrorclown, Zombie oder Hexe - in solchen und ähnlichen Verkleidungen sollen die Bewerber zum Casting im Freizeitpark erscheinen. Für den ungewöhnlichen Nebenjob sucht der Moviepark 250 Personen.

"Rave The Planet"-Parade in Berlin • Zur zweiten Auflage der riesigen Techno-Party "Rave The Planet" werden heute in Berlin rund 300.000 Menschen erwartet. Auf den Spuren der legendären Love Parade bewegt sich die tanzende Menge über die Straße des 17. Juni. Fast wäre die Party abgesagt worden - den Veranstaltern hatte zunächst ein Sanitätsdienst gefehlt. Doch gestern teilten sie mit, dass sie eine Lösung gefunden haben.

