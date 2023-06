Greta Thunberg in Bonn: Die schwedische Klimaaktivisten will heute bei einer Pressekonferenz in Bonn noch einmal verdeutlichen, wie wichtig aus ihrer Sicht der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe ist. Sie ist zu Gast bei der UN, wo die Weltklimakonferenz in Dubai im November vorbereitet wird. Bereits gestern war Thunberg in Bonn und demonstrierte zusammen mit Luisa Neubauer. Allerdings kamen gerade einmal 60 Personen.