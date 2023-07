Stimmt die Türkei doch einem Nato-Beitritt Schwedens zu? • Wenige Tage vor dem Nato-Gipfel in Litauen wird heute ein neuer Anlauf unternommen, um die Türkei zur Aufgabe ihrer Blockade eines Beitritts Schwedens zur Nato zu bewegen. Auf Einladung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kommen hochrangige Vertreter aus Schweden, der Türkei und Finnland ins Hauptquartier der Verteidigungsallianz in Brüssel.

Nachrichten aus NRW

Festival "Bochum total" beginnt • Es gilt als das größte Festival in NRW, das draußen stattfindet und für Besucher kostenlos ist. Bis Sonntagabend gibt es in Bochum Livemusik, verschiedene Stände und Partys. Mehr als 60 Bands spielen. Und nach den Konzerten wird in den Bochumer Kneipen und Clubs weitergefeiert.

Bombenentschärfung in Eschweiler • In Eschweiler muss möglicherweise ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft oder kontrolliert gesprengt werden. Am Mittwochmorgen fanden erste Bohrungen statt. Der Einsatz wird vorraussichtlich noch bis Donnerstag andauern. Die Stadt ist darauf eingestellt, drei Wohneinrichtungen nahe dem Berufskolleg zu räumen, darunter ein Seniorenheim und ein Wohnheim der Caritas.

Finals 2023 Rhein-Ruhr beginnen • 18 Sportarten, 159 deutsche Meistertitel: Bei den Finals 2023 werden völlig unterschiedliche Disziplinen zu einem großen Multisportevent vereint. Am Donnerstag beginnt die vierte Auflage der Veranstaltung. Es gibt vier Austragungsorte: Düsseldorf und Duisburg - hier finden die meisten Wettkämpfe statt. Der Stabhochsprung wird in Kassel ausgetragen, und die Schwimmwettbewerbe finden in Berlin statt.