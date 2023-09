Mehr Schlagzeilen

Flutkatastrophe in Griechenland nicht vorbei • Noch ist kein Ende in Sicht - Hochwasser, Erdrutsche und gebrochene Dämme: In Griechenland kämpfen Einsatzkräfte weiter mit den Folgen des katastrophalen Sturmtiefs, das ganze Landesteile bis zu zwei Meter unter Wasser gesetzt hat.

Unwetter in Volos

Regierungschef Kyriakos Mitsotakis erteilte mittlerweile der Armee den Auftrag, in den besonders betroffenen Gebieten in der Mitte des Landes zu helfen. Die Zahl der Toten allein in Griechenland stieg auf sechs. Viele werden noch vermisst. Mehrere Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Viele Menschen wurden mit Hubschraubern von den Dächern ihrer Häuser gerettet. Auch in Bulgarien und der Westtürkei herrscht weiter Ausnahmezustand.