Viel Platz für Windräder • In NRW gibt es mehr als genug Platz für neue Windräder. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Landesumweltamts, die heute Mittag vorgestellt wird. Die Flächen sind aber sehr ungleich verteilt: Am meisten Platz ist im Hochsauerlandkreis, gefolgt von den Kreisen Höxter, Euskirchen und Paderborn. Keine geeigneten Gebiete gibt es in zum Beispiel in Bochum, Dortmund, Essen, Leverkusen oder Wuppertal.

Mehr Schlagzeilen

Bootsunglück vor Griechenland • Die griechische Küstenwache sucht weiter nach Vermissten des Bootsunglücks. Bisher konnten 79 Tote geborgen werden - etwa 100 Menschen wurden gerettet. Auf dem Fischerboot sollen mehrere hundert Migranten gewesen sein. Es war in Libyen gestartet, mit Ziel Italien, und in der Nacht zu Mittwoch vor Griechenland gekentert.

Innenministertreffen in Berlin • Die Innenminister von Bund und Ländern tagen heute und morgen in Berlin. Auf der Tagesordnung der Konferenz stehen unter anderem der Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder, der Schutz von Einsatzkräften und Fragen zur Migration. Außerdem hatte Bundesinnenminister Faeser im Vorfeld erklärt, dass sie bei der Konferenz ein generelles Messerverbot in Zügen sowie im gesamten öffentlichen Nahverkehr vorschlagen will.