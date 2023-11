Zusammengestellt von Christian Wolf und Andreas Poulakos aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Neuschnee - Autofahrer müssen aufpassen • In der Nacht gab es in höheren Lagen von NRW Schneefall, der auch bis in den frühen Morgen weiter anhielt. Autofahrer sollten vorsichtig unterwegs sein: Nicht nur wegen möglicher Straßenglätte, auch die Sicht kann eingeschränkt sein.

In anderen Bundesländern hatte der Wintereinbruch deutliche Folgen: Im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg starb ein Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß auf schneeglatter Straße, eine Frau kam bei Denzerheide in Rheinland-Pfalz bei einem Glatteisunfall ums Leben. Im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen spitzte sich die Lage besonders zu. Zahlreiche Autofahrer saßen hier nach Angaben der Feuerwehr in ihren Fahrzeugen fest.