Kanzler Scholz bei "Air Defender" in Jagel • Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) besucht heute zusammen mit US -Politikern die Luftwaffen-Übung Air Defender. In diesem Rahmen trainieren noch bis zum 23.Juni tausende Soldaten unter Führung der Luftwaffe in und über Deutschland. Zu den Hauptstandorten gehört der Fliegerhorst Schleswig-Jagel in Schleswig-Holstein.

Sowjetischer Panzer und Aufständische auf dem Potsdamer Platz am 17. Juni 1953 in Ost-Berlin.

70. Jahrestag Volksaufstand in der DDR • Der Bundestag gedenkt heute des Volksaufstands in der DDR vor 70 Jahren. Die zentrale Rede hält Bundespräsident Steinmeier. Eine weitere Gedenkveranstaltung findet am Nachmittag im Bundesfinanzministerium statt. Im Frühjahr 1953 hatte die Führung der DDR eine Verschärfung der Arbeitsnormen verhängt. Die Proteste dagegen entwickelten sich zu einem landesweiten Aufstand am 17. Juni 1953, der mit Hilfe sowjetischer Panzer niedergeschlagen wurde.

Fußball: Polen gegen Deutschland • Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Herren spielt heute Abend (20.45 Uhr) in Warschau gegen Polen. Die Partie wird live in der ARD übertragen. Da Deutschland als Ausrichter für die Europameisterschaft 2024 automatisch qualifiziert ist, sind Freundschaftsspiele die einzige Möglichkeit der Vorbereitung auf das Turnier im kommenden Sommer.

Das Wetter in NRW