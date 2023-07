Zusammengestellt von Nina Magoley und Simone Maurer aus dem WDR-Newsroom

Thema des Tages

Mehr häusliche Gewalt, vor allem gegen Frauen • Durchschnittlich 432 Mal am Tag wird in einer Wohnung irgendwo in Deutschland jemand Opfer von Gewalt. In 80 Prozent der Fälle sind es Frauen, fast ebenso häufig ist der Täter ein Mann. Diese Zahlen veröffentlichten "Bild am Sonntag" und die Deutsche Presseagentur vorab, das gesamte "Lagebild zum Thema häusliche Gewalt" stellt die Bundesregierung zusammen mit dem Bundeskriminalamt heute Mittag in Berlin vor.

Soviel ist bereits klar: Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland deutlich mehr Fälle häuslicher Gewalt gemeldet als im Jahr davor. 2022 registrierten die Behörden 157.550 Fälle von Gewalt in Partnerschaften, 2021 waren es 144.044 Fälle. Das ist ein Anstieg von 9,4 Prozent. Bei den männlichen Tätern waren es zu 40 Prozent Ex-Partner, die zuschlugen, in 60 Prozent der Fälle war es der aktuelle Partner.