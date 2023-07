Mehr Schlagzeilen

Schlichtung im Bahn-Tarifkonflikt beginnt • Zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG sollen die Arbeitsrechtlerin und ehemalige Landespolitikerin Heide Pfarr ( SPD ) und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU ) vermitteln. Die Schlichtung ist zunächst bis 31. Juli angesetzt. Gewerkschaft und Konzern ringen bereits seit Februar um höhere Tarife für die rund 180.000 betroffenen Beschäftigten. Während der Schlichtung darf nicht gestreikt werden.

Fahrzeug lädt Mais auf einem Bauernhof in Roksana ab

Getreideabkommen: Verlängerung oder endgültiges Aus? • Bislang wurde das Abkommen zwischen Russland, der Ukraine, der Türkei und den Vereinten Nationen über den Export ukrainischen Getreides regelmäßig in letzter Minute doch noch verlängert. Zuletzt allerdings nur noch um 60 statt wie zu Beginn um 120 Tage. Dass Moskau nun mit dem endgültigen Aus des Abkommens droht, kommt nicht von ungefähr. Seit Monaten beklagt der Kreml, dass der zweite Teil des Deals nicht erfüllt werde: Trotz aller Bemühungen der Vereinten Nationen wurden viele Export-Hindernisse für russische Lebens- und Düngemittel nicht aufgehoben. Heute läuft das Abkommen aus.

EU und Tunesien schließen Migrationsabkommen ab • Die Europäische Union hat ein Migrationsabkommen mit Tunesien geschlossen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Regierungschefs der Niederlande und Italiens sowie Tunesiens Präsident Kais Saied unterzeichneten in Tunis eine entsprechende Absichtserklärung. Damit kann die EU -Kommission für das wirtschaftlich schwer angeschlagene Land Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro auf den Weg bringen. Von Tunesien aus versuchen immer wieder Menschen aus afrikanischen Staaten mit einer gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer in die EU zu gelangen.