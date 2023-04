Zusammengestellt von Sabine Meuter und Christine Zeese aus dem WDR-Newsroom.

Thema des Tages

Heute ist wieder Girls' und Boys' Day. Mädchen und Jungen zwischen zehn und 15 Jahren können Berufe erkunden, die klassisch eher dem anderen Geschlecht zugeordnet werden. So können Mädchen zum Beispiel als Anlagenmechanikerin, Jungs als Erzieher in einem Kindergarten arbeiten.

Viele Unternehmen in NRW bieten eintägige Praktika an, so zum Beispiel der Autohersteller Ford in Köln für Mädchen oder die Uniklinik Münster für Jungen in der Pflege. In den vergangenen Jahren ist der Anteil von weiblichen Bewerberinnen in technischen Berufen gestiegen, gleichzeitig wollen mehr Jungen das Friseurhandwerk erlernen als früher.