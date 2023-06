So verhält man sich am besten, wenn man in ein Gewitter gerät:

1. Bringen Sie sich in Sicherheit, wenn der Abstand zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden beträgt.

2. Reagieren Sie schnell. Denn zu Blitzunfällen kommt es häufig am Anfang von Gewittern.

3. Halten Sie sich bei einem Gewitter möglichst nicht im Freien auf - Autos und Häuser sind am sichersten.