Sucheinsatz auf der Ruhr in Witten • Weil ein umgedrehtes Kanu in der Ruhr trieb, hat es in der Nacht einen größeren Sucheinsatz gegeben. Es waren zwei Boote und ein Hubschrauber im Einsatz. Dieser wurde nach drei Stunden in der Nacht beendet. Eine Person wurde nicht gefunden, dafür aber ein Rucksack im Kanu. Wem der gehört, ließ sich nicht herausfinden. Nun wird erst einmal abgewartet, ob es eine Vermisstenanzeige gibt.

Habeck besucht ThyssenKrupp in Duisburg • Das ThyssenKrupp-Stahlwerk in Duisburg steht vor großen Veränderungen. Vergangene Woche hatte die EU -Kommission eine Beihilfegenehmigung für ein großes Grünstahl-Projekt erteilt. Der Bund und das Land NRW wollen ThyssenKrupp dabei mit bis zu zwei Milliarden Euro unterstützen.

Das Unternehmen will einen klassischen Hochofen, der viel klimaschädliches Kohlendioxid produziert, durch eine sogenannte Direktreduktionsanlage ersetzen. In der Anlage soll später erneuerbarer Wasserstoff zum Einsatz kommen. Heute schaut sich das Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an.