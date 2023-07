Zusammengestellt von Timo Landenberger und Jörn Kießler aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Bilanz nach heftigen Gewittern • In NRW zogen am Montag teils heftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen über das Land. In Frechen wurden mehrere Dächer abgedeckt, in Köln wurde eine Person verletzt, zahlreiche Bäume sind umgestürzt und hinterließen ein Bild der Verwüstung.

Augenzeugen sprachen von einem Tornado. Bestätigt wurde das bislang allerdings nicht. Es kam zu zahlreichen Unfällen, etliche Keller liefen voll. Die Feuerwehren in Frechen und Köln rückten zu mehr als 100 Einsätzen aus.