Nachrichten aus NRW

Razzia in Wuppertal • Schwer bewaffnete Polizisten haben bei einer Razzia in Wuppertal am Abend acht Objekte durchsucht. An den Durchsuchungsaktionen des Zolls waren auch Beamte der Wuppertaler Polizei, der Steuerfahndung, der Fahndung NRW und der Ausländerbehörde beteiligt. Dutzende Polizisten waren vor und in einem Kiosk und Lokalen zu sehen und luden etliche Kartons mit möglichem Beweismaterial in ihre Autos. Ob sich die Razzia möglicherweise gegen Clankriminalität richtete, wie Beobachter vor Ort berichteten, konnte eine Sprecherin der Wuppertaler Polizei am Morgen nicht sagen.

Dauerthema Mautgebühren

Lkw-Fahrer protestieren gegen Maut • In Aachen demonstrieren heute Lkw-Fahrer gegen die Erhöhung der Mautgebühren. Sie treffen sich um zehn Uhr zu einer Kundgebung, anschließend soll es mit rund hundert LKW quer durch die Stadt gehen. Im Laufe des Tages finden in Aachen noch drei weitere Demos statt: eine gegen Gewalt an Frauen, eine pro-palästinensische und eine zum Gedenken an die Opfer in der Ukraine.

Bahnstrecke Köln-Frankfurt gesperrt • Seit Mitternacht ist die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt gesperrt - für eine Woche. Die ICE-Züge werden sieben Tage lang über die Rheintalstrecke umgeleitet. Weil sie dort nicht mit Hochgeschwindigkeit fahren können, brauchen ICE von Dortmund über Düsseldorf und Köln nach Frankfurt 80 Minuten länger. Mehr als 20 Fernverbindungen pro Tag zwischen NRW und dem Süden fallen in dieser Woche aus.

Ungewöhnliche Weihnachtsmärkte • Viele Weihnachtsmärkte in NRW haben schon geöffnet. Wer den Buden-Bummel an besonderen Orten sucht, findet auch Märkte in Burghöfen, Schlossgärten, zwischen historischem Fachwerk oder auch mitten im Wald. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengetragen: