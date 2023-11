Und übrigens ...

Große Weihnachtsmärkte öffnen in NRW • Anderthalb Wochen vorm ersten Advent öffnen in NRW mehrere große Weihnachtsmärkte, unter anderem am Kölner Dom und in Bielefeld. In Essen ging es schon voriges Wochenende los. Vielerorts gelten besondere Sicherheitskonzepte; so werden in Dortmund zum Beispiel Polizei und Ordnungsamt verstärkt Streife laufen. Insgesamt führt die Seite deutsche-weihnachtsmaerkte.de für dieses Jahr mehr als 330 Weihnachtsmärkte in NRW auf.