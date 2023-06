Mehr Schlagzeilen

Ausschreitungen in Frankreich gehen weiter • In der Nacht in Folge ist es in Frankreich wieder zu Krawallen und Ausschreitungen gekommen. Mindestens 420 Menschen wurden festgenommen. In der Region Paris fahren seit gestern Abend keine Busse und Straßenbahnen mehr, in Clarmant bei Paris gilt bis Montag eine nächtliche Ausgangssperre. Auslöser der Unruhen war eine Polizeikontrolle in Nanterre bei Paris, bei der am Dienstagmorgen ein Polizist einen 17-jährigen erschossen hatte.