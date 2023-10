Nachrichten aus NRW

Demonstrationen in mehreren Städten • Nach dem Raketeneinschlag im Gazastreifen haben sich in NRW mehr als 500 Menschen in mehreren Städten an pro-palästinensischen Kundgebungen beteiligt. In Aachen trafen sich laut Polizei rund 200 Menschen - auch in Dortmund, Düsseldorf, Essen und Köln gab es am Abend Demos. Auch für Israel sind weitere Solidaritätsveranstaltungen geplant. So besucht Ministerpräsident Hendrik Wüst am Nachmittag die Jüdische Gemeinde in Bielefeld. Abends wird es vor der Düsseldorfer Synagoge eine Kundgebung geben. Das "Bündnis für Toleranz und Zivilcourage" in Duisburg ruft ebenfalls zu einer Kundgebung mit anschließender Demo auf.