Möglicherweise Bombenentschärfung am Siegener Bahnhof • Am Siegener Hauptbahnhof wird heute geprüft, ob es sich bei einem Metallgegenstand um einen Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg handelt. Im Laufe des Morgens wird eine Spezialfirma an der Verdachtsstelle graben. Wenn es sich dort wirklich um eine Bombe handelt, soll sie am frühen Abend entschärft werden.

Angeklagter sagt aus nach Anschlag auf Bochumer Schule • Im Strafprozess um den Brandanschlag auf eine Bochumer Schule will der Angeklagte heute vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf zur Tat aussagen. Das hat der Verteidiger des Deutsch-Iraners aus Dortmund angekündigt. Dem 36-Jährigen werden versuchte Anstiftung zur schweren Brandstiftung und versuchte Brandstiftung vorgeworfen. Laut Anklage hatte er im November einen Brandanschlag auf eine Bochumer Schule verübt, der eigentlich der benachbarten Synagoge gelten sollte.

Mit einer Laserpistole reinigt ein Dombauhütten-Mitarbeiter das Michaelportal.

Restaurierung des Michaelportals am Kölner Dom • Ab heute kann das Michaelportal am Kölner Dom wieder uneingeschränkt besichtigt werden. Das Portal aus dem späten 19. Jahrhundert ist der zentrale Eingang des Nordquerhauses des Kölner Doms. Viele Monate wurde es aufwendig von der Kölner Dombauhütte restauriert. Nun sind die vielen über 100 großen und kleinen Figuren wieder vollständig und gereinigt und ohne Einrüstung zu sehen. Am Mittag wird das Michaelportal offiziell wiedereröffnet.

Das Wetter in NRW

Kühler, aber trockener Wochenstart • Am Vormittag lösen sich mögliche Nebelfeder allmählich auf und neben lockeren Wolken setzt sich gelegentlich die Sonne durch. Am Nachmittag bleibt es dann sonnig und trocken mit mal mehr, mal weniger Wolken. Die Werte steigen auf 10 Grad im Weserbergland bis 13 Grad am Rhein, in der Hocheifel werden 8 bis 10, im Rothaargebirge 6 bis 8 Grad erreicht. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung.