Nachrichten aus NRW

Israel- und Palästina-Demos in NRW • In mehreren Städten in NRW sind für heute Demonstrationen angemeldet worden - sowohl aus Solidarität für Israel als auch für die palästinensische Seite. In Düsseldorf wollen ab 13 Uhr Demonstranten ihre Solidarität mit der Hamas und ihrem deutschen Ableger Samidoun zeigen, in Aachen um 14 Uhr. In Köln sind ab 15 Uhr zwei Demonstrationen zur Unterstützung Israels und der Palästinenser von Privatpersonen angemeldet, die palästinensische Demonstration wurde verboten.

Vor der Pauluskirche in Duisburg-Hochfeld soll zwischen 14 und 17 Uhr eine stationäre Kundgebung stattfinden. Es handelt sich aber nicht um eine Pro-Palästina-Demo, sondern um einen generellen Friedensaufruf ("Aufstehen gegen Krieg"). Erwartet werden 10 bis 20 Teilnehmer. In Siegen ruft ein großes Bündnis für 16 Uhr zu einer Solidaritätsdemo mit Israel auf.