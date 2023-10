Zwei Tote bei Kranunfall • Bei einem Kranunfall an einem Einfamilienhaus im Kreis Soest sind zwei Männer ums Leben gekommen. Die beiden 29-Jährigen befanden sich im Arbeitskorb eines Teleskopladers, als dieser laut Polizei plötzlich umstürzte. Beide Männer wurden herausgeschleudert und starben noch am Unfallort. Der Kran war gestern für Renovierungsarbeiten an dem Haus in Möhnesee-Delecke aufgestellt worden. Der Kranfahrer blieb unverletzt.

Herbstferien gehen zu Ende, viel Rückreiseverkehr • Auf den Autobahnen und in den Zügen kann es heute voll werden. Der Grund: In NRW gehen die Herbstferien zu Ende. Die Deutsche Bahn rechnet mit gut besetzten Fernverkehrszügen, zumal andere Bundesländer an diesem Wochenende in die Herbstferien starten. An den NRW -Flughäfen dürfte heute ebenfalls Hochbetrieb herrschen.