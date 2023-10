Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat für den Abend CDU-Chef Friedrich Merz und die beiden Ländervertreter Boris Rhein aus Hessen (CDU) und Stephan Weil aus Niedersachsen (SPD) zu einem Spitzengespräch eingeladen.

Abstimmung über neue Zulassung für Glyphosat • Vertreter der EU -Staaten stimmen heute über die Erneuerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ab. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass Glyphosat bis Ende 2033 in der EU genutzt werden darf. Die aktuelle Zulassung in der EU endet in einem Monat. Noch ist offen, wie Deutschland sich bei der Abstimmung verhalten wird. Vor allem Grüne und Liberale streiten in der Bundesregierung darüber, ob das Pflanzenschutzmittel auch über 2023 hinaus angewendet werden darf.

Das Wetter in NRW

Viele Wolken • Am Vormittag oft dichte Wolken und es fällt gebietsweise etwas Regen, besonders Richtung Münsterland. Vom südlichen Rheinland her zeigen sich Wolkenlücken. Am Nachmittag gibt es nördlich der Lippe bei vielen Wolken nur wenige Auflockerungen. Von der Kölner Bucht bis ins Sauerland zeigt sich neben lockerer Bewölkung zeitweise die Sonne. Bis auf einzelne Schauer bleibt es trocken. Dazu gibt es 21 bis 24, im Rheinland bis 26 Grad.