Zusammengestellt von Katja Goebel und Benedikt Strickmann aus dem WDR-Newsroom.

Thema des Tages

Türken in NRW haben noch mal die Wahl • Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in der Türkei ist durch, und erstmals muss Präsident Erdoğan in die Stichwahl. In gut einer Woche tritt er gegen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu an. Der Termin für die Stichwahl ist der 28. Mai. Wählerinnen und Wähler mit türkischem Pass in Deutschland und anderen Ländern können aber bereits ab heute nochmals ihre Stimme abgeben.