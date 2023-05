Zusammengestellt von Katja Goebel und Sabine Schmitt aus dem WDR-Newsroom.

Thema des Tages

Auftakt zum G7-Gipfel in Hiroshima • Ab heute beraten die Staats- und Regierungschefs der sieben großen, demokratischen Industrienationen - und es wird auch bei diesem Treffen vor allem um den Krieg in der Ukraine gehen. Der G7-Gipfel findet im japanischen Hiroshima statt, also in der Stadt, die im Zweiten Weltkrieg durch eine Atombombe zerstört wurde. Damals starben auf einen Schlag 70.000 Menschen, Zehntausende weitere starben später. Bundeskanzler Scholz (SPD) sagte gestern bei seiner Ankunft: "Das wird hier eine zentrale Rolle spielen, klarzumachen, dass der Einsatz von Atomwaffen im Krieg nicht zugelassen ist und dass es eine Katastrophe für die ganze Menschheit wäre."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll auch teilnehmen - zuerst hieß es per Video, Berichten von mehreren US-Medien zufolge aber wohl doch persönlich. Die G7-Staaten besprechen auch weitere Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Beim Gipfel geht es außerdem um das Verhältnis zu China.

Nachrichten aus NRW

Zuschauerrekord beim DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln, Leverkusen verpasst Finale der Europa League • Beim Endspiel in Köln waren insgesamt 44.808 Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit war das Pokalfinale ausverkauft - und bisherige Bestmarke von 26.282 Zuschauern bei der Premiere im Jahr 2010 deutlich übertroffen. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gewannen gestern zum zehnten Mal den DFB-Pokal der Frauen. Nicht so gut lief es für Bayer Leverkusen. Der Verein hat den Einzug ins Finale der Europa-League verpasst und kam im Halbfinale gegen die AS Rom nicht über ein 0:0 hinaus - trotz Überlegenheit und vieler guter Chancen.

Vatertags-Bilanz in NRW • Bei sonnigem Wetter haben gestern viele Männergruppen, aber auch ganze Familien den Vatertag gefeiert. Beim Rheinschwimmen in Köln musste ein Schwimmer wiederbelebt werden, er erlitt einen Herz-Kreislauf-Kollaps. In Rösrath stürzte ein 79-jähriger Mann von einem Anhänger und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Traktor, der den Anhänger gezogen hatte, war nicht zugelassen. In Nettal kippte ein Planwagen um - neun Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Prozessauftakt nach Millionen-Diebstahl aus dem Zollamt Emmerich • Es war ein spektakulärer Diebstahl aus dem Emmericher Zollamt. Diebe bohrten 2020 eine Kellerwand durch und verschwanden mit mehr als 6,4 Millionen Euro. Lange tappte die Polizei im Dunkeln, doch dann gab es 2021 mehrere Festnahmen in Polen. Eine Gruppe aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität soll hinter dem Diebstahl stecken. Mit dabei auch ein deutscher Zollbeamter, der als Tippgeber fungiert haben soll. Jetzt stehen die sieben Tatverdächtigen vor Gericht. Ihnen droht bis zu 15 Jahre Haft.

Mehr Schlagzeilen

Habecks Ministerium weiter in der Kritik • Nach dem Zoff um Wirtschafts-Staatssekretär Graichen gerät ein weiterer Staatssekretär aus Habecks Ministerium ins Visier. Udo Philipp ist zuständig für die Förderung von Start-ups. Die Union und auch die FDP kritisieren, dass Philipp Beteiligungen an mehreren, auch jungen Unternehmen besitzt und zugleich als Verantwortlicher für die Startup-Strategie der Regierung fungiert. Das Wirtschaftsministerium teilte mit, es habe dafür gesorgt, dass Interessenskonflikte vermieden werden. Zu der fortwährenden Kritik der FDP am Ampel-Partner sagte die TAZ-Journalistin Ulrike Herrmann gestern im WDR , die Liberalen wollten einen "Kulturkampf" inszenieren, um Wählerstimmen zu gewinnen.

Das Gemälde "4096 Farben

Gemälde von Gerhard Richter versteigert • In New York wurde bei Sotheby's das Gerhard Richter Gemälde "4096 Farben" im Wert von umgerechnet rund 20,3 Millionen Euro versteigert. Das Bild stammt aus dem Jahr 1974 und besteht aus Tausenden von kleinen Farbkästchen. Zwischen 1966 und 1974 malte Richter drei verschiedene Serien dieser Bilder. "4096 Farben" ist das letzte, größte und das komplexeste aus diesen Serien und stammt aus Privatbesitz. Es ist die Vorlage für das berühmte Westfenster Richters im Kölner Dom.

Mann rast mit Auto in Vatikan • Ein Auto ist mit hoher Geschwindigkeit durch ein Tor in den Vatikanstaat eingedrungen. Der Fahrer war anscheinend geistig verwirrt - und wurde festgenommen. Ein Gendarm schoss nach Angaben des Vatikans auf einen Reifen des Autos, der 40-Jährige stoppte aber erst nach einigen hundert Metern. Es gab keine Verletzten.

Das Wetter in NRW

Das lange Wochenende bleibt warm.

Freundlicher Freitag • Geht doch! Auch der heutige Tag kommt in NRW ganz ohne Regen aus. Ein Trost für alle, die für das verlängerte Wochenende nicht die Koffer gepackt haben und hiergeblieben sind. Die nächste gute Nachricht: Einige Sonnenstunden sind auch dabei. Nur am Nachmittag werden die Wolken dichter. Dafür bleibt es schön warm mit bis zu 20 Grad.