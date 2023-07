Viele Ausbildungsstellen noch unbesetzt • Den Unternehmen in Deutschland fehlen nicht nur Fachkräfte. Auch an Nachwuchs mangelt es. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sind kurz vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres am 1. August bzw. am 1. September viele Azubi-Plätze noch immer nicht besetzt. Im Juni gab es demnach noch etwa 256.000 freie Ausbildungsplätze.

Demgegenüber standen rund 147.000 Bewerberinnen und Bewerber, die noch keine Stelle gefunden hatten. Dazu kommen 31.000 weitere, die auf eine Alternative wie einen weiteren Schulbesuch ausgewichen sind, aber dennoch einen Ausbildungsplatz suchen. Besonders groß war die Lücke im Juni in Branchen wie der Lagerwirtschaft, in Metallberufen, im Bau, im Lebensmittelbereich und in der Fahrzeugführung.