Bundesweite Interkulturelle Woche startet in Bottrop • Mit einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst vor dem Rathaus in Bottrop beginnt heute Mittag die bundesweite Interkulturelle Woche. Gestaltet wird er unter anderem von der EKD -Ratsvorsitzenden Annette Kurschus, dem Essener Bischof Franz-Josef Overbeck, dem griechisch-orthodoxen Erzpriester Radu Constantin Miron und Pastor Konstantin von Abendroth von der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. In den nächsten Tagen sind mehr als 5.000 Veranstaltungen in rund 600 Städten geplant.

WDR-Hörspiel: "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer"

Michael-Ende-Ausstellung in Oberhausen • Geschichten wie "Momo", "Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer", "Die unendliche Geschichte" oder "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" begleiten viele ein Leben lang. In diesem Jahr feiert Momo ihren 50. Geburtstag. In der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen wird deshalb die Welt von Michael Ende in einer Ausstellung mit über 300 Exponaten präsentiert. Zu sehen gibt es Originalzeichnungen, Gemälde und Bücher.

Das Wetter in NRW

Sonne, Schauer und Wolken • Die wenigen Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich heute meist rasch auf. Danach scheint bei wenigen dünnen Schleierwolken und ein paar flachen Quellwolken vielerorts die Sonne. Es bleibt überall trocken und die Temperaturen steigen bis zum frühen Nachmittag im Tiefland auf 18 bis 21 Grad, in der Hocheifel auf 16 bis 18, im Hochsauerland auf 14 bis 17 Grad.