Gipfeltreffen in Camp David • US -Präsident Joe Biden empfängt heute Japans Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zu einem Gipfeltreffen in Camp David. Biden will seine beiden Gäste an einem Tisch bringen, um in schwierigen Zeiten eine Brücke zwischen den einstigen Feinden zu bauen. Bei den Gesprächen dürfte es um Nordkoreas wiederholte Raketenabschüsse sowie um das wachsende Machtstreben Chinas in der Region gehen.

Das Wetter in NRW

Sonniger Start ins Wochenende • Der Tag bei uns im Westen beginnt oft sonnig, teilweise auch wolkig oder mit Dunst und Nebel. Im Tagesverlauf wird es dann überall freundlich mit Sonne und lockeren Wolken. Am Nachmittag sind besonders über den Bergen vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter möglich, meistens bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen an auf 28 bis 31 Grad - bestes Freibadwetter also!