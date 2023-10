Zusammengestellt von Andreas Poulakos und Anna Palm aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Friedensnobelpreis wird vergeben • Vor dem Hintergrund von Ukraine-Krieg und unzähligen anderen Konflikten in aller Welt wird heute bekanntgegeben, wer mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Das norwegische Nobelkomitee will den oder die Preisträger um 11 Uhr in Oslo bekannt geben. Diesmal sind 351 Kandidatinnen und Kandidaten für den Preis im Rennen, darunter 259 Personen und 92 Organisationen. Die Liste der Nominierten wird von den Nobel-Institutionen traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten.

Der inhaftierte belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bjaljazki hat den Friedensnobelpreis im vergangenen Jahr erhalten.

Im vergangenen Jahr war der Preis an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki sowie die Menschenrechtsorganisationen Memorial aus Russland und das Center for Civil Liberties aus der Ukraine gegangen. Sie waren damit unter anderem für ihren Einsatz für die Zivilgesellschaften in ihren Heimatländern, das Recht auf Kritik an den Mächtigen und den Schutz der bürgerlichen Grundrechte geehrt worden.

Nachrichten aus NRW

Großbrand in Lagerhalle in Hamm • In Hamm gab es in der Nacht einen größeren Brand in einer Lagerhalle. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Nach Informationen der Feuerwehr Hamm ist das Feuer mittlerweile gelöscht, die rund 120 Einsatzkräfte bekämpfen derzeit noch größere Glutnester. Zwischenzeitlich waren 190 Einsatzkräfte vor Ort. In dem Betrieb werden verschiedene Lebensmittel verarbeitet, offenbar lagerte dort auch Verpackungsmaterial. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Stadt Hamm hatte für die Stadtteile Mitte und Süden vor Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag gewarnt. Diese Warnung wurde mittlerweile aufgehoben.