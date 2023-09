Zusammengestellt von Sabine Meuter und Katja Goebel aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

"Fridays for Future"-Demos auch in NRW • Lautstarke Proteste auf vollen Straßen - die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für heute wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren sind bundesweit mehr als 240 Demonstrationen geplant. In Berlin etwa soll es einen Demonstrationszug vom Brandenburger Tor zum Regierungsviertel geben. Auch in NRW gehen laut Organisatioren in etwa 50 Städten Protestaktionen über die Bühne. So steht beispielsweise in Köln eine Kundgebung mit 10.000 angemeldeten Teilnehmern vor dem Dom auf der Agenda. In Düsseldorf wollen die Klimaaktivisten auf der Wiese am Landtag demonstrieren.

Auch in vielen kleineren NRW -Städten sind Protestaktionen geplant. Was die Initiatoren antreibt? Sie argumentieren, dass Deutschland und der Rest der Welt sich mitten in der Klimakrise befinden. Statt wirksam etwas dagegen zu tun, gingen Politik und Wirtschaft in den Verdrängungsmodus. Die Klimaschützer streben eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes und ein Klimageld an.