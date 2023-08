Ein Motorradfahrer fährt über den Heve-Vordamm am Möhnesee

Proteste gegen Lärm am Möhnesee • Im Tourismus-Ort Möhnesee demonstrieren Anwohner der Seestraße heute gegen Lärm. Das Getöse von Autos und Motorrädern habe in den vergangenen Jahren weiter zugenommen, vor allem bei schönem Wetter an den Wochenenden. Dann fahren jeweils etwa 600 Fahrzeuge pro Stunde an einem Haus am Seeufer vorbei. Lärm mache auf Dauer krank und der müsse deutlich verringert werden, beklagen die Anwohner und fordern unter anderem Tempo 30.

Großveranstaltung zum Westfälischen Frieden in Hamm • Im Maxipark in Hamm wird heute diskutiert, ob der Westfälische Frieden eine Blaupause zur Lösung heutiger Konflikte sein kann. 375 Gäste sind geladen, denn 375 Jahre ist es her, dass die europäischen Großmächte nach dem Dreißigjährigen Krieg in Münster und Osnabrück Frieden geschlossen haben. Die Teilnehmer wollen ein Zeichen für den Frieden setzen, indem sie sich zu einer 375 aufstellen.