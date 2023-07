Nach dem missglückten Hitler-Attentat.

Gedenken an Widerstand gegen nationalsozialistische Gewaltherrschaft • Am heutigen Nationalen Gedenktag würdigen Bundesregierung und Bundeswehr den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Der Tag erinnert an das missglückte Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Die Bundesregierung gedenkt der Ermordeten am Mittag, Verteidigungsminister Boris Pistorius ( SPD ) hält eine Ansprache im Ehrenhof des Bendlerbocks. Am Abend veranstaltet die Bundeswehr anlässlich des Jahrestags ein Gelöbnis mit 400 Rekrutinnen und Rekruten.

