Biker auf Marien-Wallfahrt in Kevelaer • Zum 39. Mal treffen sich heute Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zur Marien-Wallfahrt in Kevelaer. Bis zu 2.000 Biker werden erwartet. Sie werden ab 17.30 Uhr am Marienbild auf dem Kapellenplatz vorbeifahren und dabei hupend grüßen. Wie jedes Jahr werden Fahrer und Motorräder dann mit Weihwasser gesegnet. Kevelaer ist einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte Deutschlands.

E-Rezept startet bundesweit • Ab heute soll das elektronische Rezept in vielen Arztpraxen und Apotheken funktionieren. Bis Ende Juli wollen immerhin 80 Prozent aller Apotheken mit Lesegeräten ausgestattet sein. Für die Nutzung brauchen Patientinnen un Patienten eine elektronische Gesundheitskarte. Eigentlich war der Start des E-Rezepts schon Anfang 2022 bundesweit geplant. Mangels verfügbarer Technik war das Digitalisierungs-Projekt aber mehrfach verschoben worden.

Keine Maestro-Funktion bei neuen EC-Karten mehr • Ab heute werden keine neuen EC-Karten mehr mit Maestro-Funktion ausgegeben. Für Kundinnen und Kunden, die eine solche Karte noch im Portemonnaie haben, hat das zunächst keine unmittelbaren Folgen: Bis zum Ablauf des Gültigkeitsdatums dürfen Maestro-Karten weiter genutzt werden.

In Bilbao startet die 110. Tour de France • Radsport-Fans können sich auf einen stimmungsvollen Samstag freuen: In Bilbao, mitten im radsportbegeisterten spanischen Baskenland, startet die erste Etappe der Tour de France. Insgesamt gehen 22 Mannschaften an den Start - mit sieben Fahrers aus Deutschland. Nach 3.405 Kilometern und ungewöhnlich vielen Bergetappen wird die Tour am 23. Juli in Paris enden.