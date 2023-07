Mehr Schlagzeilen

Frankreich kommt nicht zur Ruhe • In Frankreich hat es die fünfte Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. In Marseille feuerte die Polizei mit Tränengas auf Randalierer. Auch in Nizza, Straßburg und vor allem in Paris und Lyon kam es erneut zu Krawallen, Plünderungen und Sachbeschädigungen. Mehr als 420 Personen wurden festgenommen. Trotzdem sei die Nacht eine ruhigere gewesen, schrieb Innenminister Gérald Darmanin am frühen Morgen auf Twitter. Auslöser der Welle der Gewalt ist der Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle, der gestern beerdigt wurde. Angesichts der angespannten Situation in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron den für heute geplanten Staatsbesuch in Deutschland abgesagt.