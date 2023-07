Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg • Das zweite Gipfel- und Wirtschaftsforum "Russland – Afrika" findet heute unter Vorsitz von Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg statt. Nach Angaben des russischen Außenministeriums haben 49 afrikanische Staaten ihre Teilnahme zugesagt, viele davon sollen durch ihre Staats- oder Regierungschefs vertreten werden. Russland verfolgt auf dem afrikanischen Kontinent wirtschaftliche Interessen - etwa mit Getreide- und Waffenlieferungen - und will auch die militärische Zusammenarbeit ausbauen. Putin selbst will mit dem Treffen auch zeigen, dass er trotz seines Angrifftskrieges gegen die Ukraine international nicht isoliert ist.

Irische Sängerin Sinead O'Connor ist tot • Die irische Sängerin Sinead O'Connor ist gestorben. Dies meldete der irische Sender RTE gestern unter Berufung auf die Familie der 56-Jährigen. O'Connor war 1990 mit ihrer Version des Prince-Songs "Nothing Compares 2 U" weltberühmt geworden, machte danach aber eher durch Skandale und verstörende Aktionen von sich reden.

Das Wetter in NRW