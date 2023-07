Und übrigens ...

80 Jahre Ikea • Billy-Regale oder Pax-Schränke: Der schwedische Weltkonzern Ikea ist mit seinen Produkten in vielen Wohnungen präsent. Am 28. Juli 1943 hatte der Schwede Ingvar Kamprad die Marke Ikea registrieren lassen. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von Ingvar Kamprad, des elterlichen Bauernhofs Elmtaryd und des Dorfes Agunnaryd zusammen, in dem der Hof lag. Zunächst verkaufte die Firma Kugelschreiber, Brieftaschen, Bilderrahmen, Tischdecken, Uhren, Streichhölzer, Schmuck, Nylonstrümpfe und Postkarten. 1947 startete der Möbelversand. 1951 erschien der erste Ikea-Katalog. Das erste Möbelhaus in Deutschland wurde 1974 in Eching (Bayern) eröffnet.

