Zusammengestellt von Christian Wolf und Lukian Ahrens aus dem WDR-Newsroom

Thema des Tages

Zwei Jahre nach der Flut • Die Flutkatastrophe vom Juli 2021 wütete in vielen Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen: Vor allem in der Eifel, der Region um Aachen und Bonn, in Altena, Hagen und in Teilen des Bergischen Landes gingen extreme Niederschläge und Starkregen nieder. Allein in NRW starben 49 Menschen. Die Schäden in den Orten und an der Infrastruktur waren riesig.

Besonders betroffen von den Unwettern war auch das Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Hier starben mindestens 133 Menschen. Zwei Jahre nach der Katastrophe wird der Opfer gedacht - und Bilanz gezogen: Wie weit ist der Wiederaufbau in den überfluteten Gebieten? Wie viel Hilfe brauchen die Menschen vor Ort noch? Und: Sind wir bei der Warnung in Katastrophenfällen heute besser aufgestellt?

Auch die politische Aufarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen. Nach der Flut wurden zwar viele Probleme identifiziert und auch angegangen - aber wenige davon abschließend gelöst. Und währenddessen kämpfen die Menschen vor Ort weiterhin mit den Folgen. So auch Harry Neufeld. Er hat bei der Flutkatastrophe seine Eltern verloren. Sein Bruder Franky wird bis heute vermisst.