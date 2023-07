Zusammengestellt von Sabine Meuter und Tim Scholz aus dem WDR-Newsroom

Zwei Jahre nach Flut: EU-Besuch in NRW und Gedenken • Der Vize-Präsident der Kommission, Frans Timmermans, reist in Regionen, die im Juli 2021 vom Extremwetter und der anschließenden Flutkatastrophe betroffen waren. Dazu zählt hier bei uns in NRW die Stadt Eschweiler. Im dortigen St . Antonius Krankenhaus spricht Timmermanns mit Opfern, Helfern und Politikern. Timmermanns besucht außerdem heute Chaudefontaine in Belgien und Valkenburg in den Niederlanden. Am 15. Juli 2021 waren in Deutschland und Belgien mehr als 200 Menschen bei der Flutkatastrophe ums Leben gekommen.

Auch in vielen weiteren Orten in NRW und Rheinland-Pfalz gibt es heute Gedenkveranstaltungen, in Bad Münstereifel wird eine Freitreppe mit Fotomotiven vom Hochwasser eingeweiht.

Die Europäische Union hat den 15. Juli zum europaweiten Gedenktag für die Opfer der globalen Klimakrise ausgerufen, offenbar als Reaktion auf die Flutkatastrophe vor zwei Jahren. Der neue Jahrestag findet heute zum ersten Mal statt.