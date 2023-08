Zusammengestellt von Sabine Meuter und Jörn Kießler aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

Jewgeni Prigoschin

Privatjet in Russland abgestürzt: "Wagner"-Chef Prigoschin an Bord? • Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ist möglicherweise bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen. Wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawiatsija am Abend unter Berufung auf die Fluggesellschaft mitteilte, sollen sich sowohl Prigoschin als auch sein Stellvertreter Dmitri Utkin an Bord des Flugzeugs befunden haben. Das Katastrophenschutzministerium in Moskau teilte mit, nach ersten Informationen seien alle zehn Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Auch der Telegram-Kanal Grey Zone, den Prigoschin zur Verbreitung seiner Videos nutzte, meldete gestern Abend den Tod des Chefs der Privatarmee. Eine offizielle Bestätigung oder einen sicheren Beleg für Prigoschins Tod gibt es bislang nicht.