Die NFL kommt nach Frankfurt • In Frankfurt am Main wird heute ein Spiel der National Football League (NFL) ausgetragen - zum zweiten Mal in Deutschland. Titelverteidiger Kansas City Chiefs trifft auf die Miami Dolphins. Der Kickoff ist 15.30 Uhr. Wie auch schon beim Spiel in München vor einem Jahr waren die Eintrittskarten in wenigen Minuten ausverkauft.

Nachrichten aus NRW

Reaktionen nach den Demonstrationen in NRW • Tausende Menschen haben gestern in NRW wegen der aktuellen Lage in Gaza demonstriert. Die meisten Teilnehmer gab es in Düsseldorf: Hier zählte die Polizei bei einer Pro-Palästina-Demo bis zu 17.000 Menschen.

Die pro-palästinensischen Demonstrationen standen unter besonderer Beobachtung: In Essen wurden am Freitag bei einer solchen Demonstration unter anderem Banner einer islamistischen Organisation gezeigt. Auch gestern stellte die Polizei vor Beginn der Demonstration in Düsseldorf mehrere Plakate sicher, auf denen der Holocaust relativiert wurde.