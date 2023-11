Das Maskottchen der Fußball-EM, daneben Turnierdirektor Philipp Lahm

Freiwillige für Fußball-EM in Gelsenkirchen gesucht • Nächstes Jahr steigt die Fußball- EM in Deutschland - gespielt wird unter anderem in Gelsenkirchen. Hierfür werden freiwillige Helfer gesucht. Insgesamt sollen gut 1.600 Volunteers in der Revierstadt zum Einsatz kommen. Mehr als doppelt so viele Interessierte haben sich schon beworben. Trotzdem werden noch weitere Anwärter gesucht – etwa für Jobs als Gastempfänger in der Innenstadt.

