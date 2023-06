Und übrigens ...

Heute ist Sommeranfang und Sommersonnenwende • Auf der Nordhalbkugel der Erde ist heute der längste Tag des Jahres und die Sonne steht mittags so hoch am Himmel wie sonst nie. Das bedeutet, es ist kalendarischer Sommeranfang. An einigen Orten in Deutschland wird auch der Tag der Musik gefeiert - nach dem Vorbild der französischen Fête de la Musique. An den Externsteinen im Teutoburger Wald wurde heute Nacht bereits die Sonnenwende gefeiert.