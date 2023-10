Lage in Nahost: Mehr Hamas-Geiseln als angenommen • Die Zahl der Geiseln, die im Gazastreifen von der Terrororganisation Hamas festgehalten werden, ist offenbar noch höher als zunächst angenommen. Israel geht mittlerweile von 239 Menschen verschleppten Personen aus. 40 weitere Menschen gelten noch als vermisst. Israel hat auf Beschuss aus dem Libanon und Syrien reagiert und dort Ziele aus der Luft angegriffen, auch Ziele im Gaza-Streifen wurden weiter attackiert. Dort kam parallel der bisher größte Hilfskonvoi mit 33 Lkw an. In New York trifft sich heute der UNO-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung. Thema ist die Lage in Israel und der Menschen im Gaza-Streifen.

Im belgischen Küstenort De Panne ist ein Orca gestrandet und konnte nicht gerettet werden.

Orca in Belgien gestorben • An der belgischen Nordseeküste ist ein Orca gestrandet und gestorben. Der Wal war vor dem Strand des Ferienorts De Panne gesichtet worden. Versuche, ihn in tieferes Wasser zu bringen, scheiterten. Schwertwale in diesem Gebiet der Nordsee sind äußerst selten. Vor einem Jahr war ein Orca an der niederländischen Küste verendet.

Bahn will Mobilfunkempfang durch neue Scheiben verbessern • Der Mobilfunkempfang für Fahrgäste in Fernzügen der Deutschen Bahn soll durch eine Nachbehandlung der Fensterscheiben verbessert werden. Dazu sollen in den kommenden Jahren 70.000 Fenster von 3.300 ICE- und IC-Wagen mit einem Laser bearbeitet werden. Darüber berichtete die Zeitung "Bild am Sonntag", ein Bahnsprecher bestätigte das Vorhaben am Sonntag. Das Unternehmen gebe dafür 50 Millionen Euro aus. Vorab hatte die Bahn die Fensterscheiben in einem Pilotprojekt getestet.

Nachrichten aus NRW

Kongress gegen Clankriminalität • Heute findet der erste "Internationale Kongress zur Bekämpfung der Clankriminalität" in NRW statt. Eingeladen hat Innenminister Herbert Reul (CDU) in sein Ministerium. Bei der Konferenz sprechen verschiedene Experten zum Thema "Clankriminalität". Ein Vortrag dreht sich beispielsweise um die Bekämpfung von Clankriminalität in Schweden.

48 Millionen für Hochwasser-Schäden • NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach besucht heute die Stadt Heimbach im Kreis Düren in der Eifel. Beim dem verheerenden Hochwasser 2021 entstanden dort an Straßen, Kanälen, Brücken und Uferböschungen große Flutschäden – insgesamt beantragte die Stadt beim Land Fördermittel in Höhe von 50 Millionen Euro. Die CDU-Politikerin überreicht heute den Bewilligungsbescheid von 48 Millionen Euro.