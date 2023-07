Zusammengestellt von Sabine Meuter und Simone Maurer aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Kitas klagen über Fachkräftemangel • In NRW fehlen laut einer Bertelsmannstudie 100.000 Kitaplätze. Aber selbst wenn die Kinder einen Platz haben, gehen die Probleme weiter: Der Fachkräftemangel unter den Betreuenden führt immer wieder zu Problemen. Öffnungszeiten werden verkürzt, Gruppen zusammengelegt oder Eltern müssen ihre Kinder ganz zu Hause behalten. Eben, weil zu wenig Fachpersonal da ist. Der Bertelsmann-Studie zufolge fehlen im Land mehr als 24.000 Erzieherinnen und Erzieher.