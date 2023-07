Konferenz zum Erdbeben-Wiederaufbau in der Türkei • Fünf Monate nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei findet heute in Berlin eine Konferenz zum Wiederaufbau statt. Sie wird organisiert von der Deutschen Industrie- und Handelskammer und türkischen Partnerorganisationen. Das Ausmaß an Zerstörung nach den Erdbeben sei immens, der Wiederaufbau werde viele Jahre in Anspruch nehmen, so die DIHK . Die Türkei sei dabei auf Unterstützung angewiesen, auch von Unternehmen aus Deutschland.

Nachrichten aus NRW