Training der DFB-Frauen-Nationalmannschaft

DFB-Frauen auf WM-Titelmission • Im vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft treffen die deutschen Fußballerinnen in Offenbach auf die Auswahl Vietnams. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erhofft sich von der Partie wichtige Erkenntnisse für das WM-Turnier vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland. Dort treffen die DFB-Spielerinnen in Vorrundengegner Südkorea ebenfalls auf einen asiatischen Konkurrenten.

120-Millionen-Euro-Jackpot in Deutschland geknackt • Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Schleswig-Holstein hat den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Damit ist der deutsche Rekordgewinn eingestellt, den seit November 2022 ein Berliner Lottospieler mit der gleichen Summe hält. Mehr geht nicht, denn die europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern ist bei 120 Millionen Euro gedeckelt. Jeder zusätzlich gespielte Euro fließt in die nächste Gewinnklasse.

Nachrichten aus NRW

Bahnpendler brauchen Geduld • Bahnkunden im Ruhrgebiet müssen sich eine Woche lang auf Einschränkungen einstellen. Die Deutsche Bahn arbeitet gleich an drei Eisenbahnbrücken auf der Strecke zwischen Duisburg und Oberhausen. An zwei Eisenbahnüberführungen werden in der kommenden Woche Vorbereitungsarbeiten für die Erneuerungen der Bauwerke durchgeführt. Außerdem wird die Bahnbrücke über den Ruhrkanal ersetzt. Für Bahnfahrende bedeutet das Umleitungen und längere Fahrzeiten mit Ersatzbussen. Einige Regionalexpress-Linien fahren in der Zeit gar nicht zwischen Oberhausen und Duisburg. Auch einige Fernzüge steuern die Hauptbahnhöfe Oberhausen und Duisburg nicht an. Ab Montag fallen dann wegen Arbeiten zwischen Oberhausen und Emmerich auch Halte in Düsseldorf aus.