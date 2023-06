Zusammengestellt von Nina Magoley und Jörn Seidel aus dem WDR-Newsroom.

Thema des Tages

EU-Gipfel will starkes Signal in Richtung Putin senden • Es ist das letzte Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs der EU vor der Sommerpause. Das bestimmende Thema: der Angriffskrieg auf die Ukraine.

Nach dem kurzen Aufstand der Söldner-Gruppe Wagner will die EU ein klares Signal in Richtung des russischen Präsidenten Wladimir Putin senden. Man wolle die Entschlossenheit bekräftigen, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen - auch durch nachhaltige finanzielle und militärische Hilfe, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel.

"Wir müssen uns darauf einstellen, dass es lange dauern kann" sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Abend bei "Maischberger" im Ersten. Man bereite sich darauf vor, dass "wir immer in der Lage sind, die Ukraine weiter zu unterstützen" .

Mehr Schlagzeilen

Menschliche Überreste aus der "Titan" geborgen • Rund eine Woche nach dem Verschwinden der "Titan" im Nordatlantik sind Trümmerteile des verunglückten Tauchboots an Land gebracht worden. Laut US-Küstenwache wurden dabei wahrscheinlich auch menschliche Überreste geborgen. Auf dem Weg zum Wrack der "Titanic" in rund 3.800 Metern Tiefe war "Titan" vermutlich implodiert.

Neue Krawalle in Frankreich nach tödlichem Polizei-Schuss • In Frankreich hat es nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle die zweite Nacht in Folge Krawalle gegeben. Im Großraum Paris gab es in der Nacht mindestens 77 Festnahmen. In Frankreich komme es viel häufiger zu Polizeigewalt, sagte der Politikwissenschaftler Fabien Jobard gestern dem WDR. Die Hintergründe: